El comentario de una participante de Gran Hermano que dejó en offside a Del Moro

"Ay, me da vergüenza…", reaccionó de inmediato Agostina. "¿Qué vergüenza? Bueno, vos, mañana, de los chicos que la casa sacó de la placa vas a tener que elegir a uno y mandar a otro a la placa. Pensá en lo que te conviene. Vos sos la líder y, obviamente, estás salvada… Lo que más puedas pegarte en la tele mejor, no me tengas miedo. Vení, acercate", le dijo el conductor a la líder de la semana.