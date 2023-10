El Conejo Quiroga reveló cuál fue la última mujer con la que salió en el último mes

En las últimas semanas, el nombre del ex Gran Hermano viene estando en el ojo de la tormenta, tanto por su ruptura con Coti Romero, como por un nuevo amor.

Es que en una reciente entrevista en el programa "Mañanísima”, el Conejo Quiroga confesó un hecho sorprendente que dejó a todos boquiabiertos. La panelista Estefi Berardi no dudó en hacerle una pregunta directa: "¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?".

Sin titubear, el Conejo respondió: "No te voy a decir la fecha, pero te voy a decir con quién. La última vez fue con Coti (Romero)". La declaración dejó a todos los presentes atónitos, ya que se trataba de su exnovia. Incluso Pampito Perelló estalló de incredulidad: "¡No te creo!".

Quién es el supuesto nuevo amor de el Conejo Quiroga

Ante las reacciones, El Conejo Quiroga reafirmó su respuesta, explicando que Coti Romero estaba en otra relación en ese momento. La panelista no se quedó satisfecha y continuó indagando sobre su vida amorosa, pero el Conejo optó por no revelar a quién besó por última vez.

La historia de amor y desamor entre Alexis el Conejo Quiroga y Coti Romero sigue generando controversia y rumores. Aunque ambos han negado estar en una relación romántica, han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible reconciliación.

Conejo Quiroga 2.jpg El Conejo Quiroga en medio de la polémica por sus romances

Pero claro, ahora todos los rumores apuntarían a que él estaría saliendo con Martina Peña, su bailarina acompañante en el programa de Marcelo Tinelli. El mediático también habló de eso y desmintió cualquier tipo de romance: “Hace rato que vienen con los chismes. El finde ella salió con un grupo de amigas, yo con mi familia, estuvimos en el mismo boliche y volvieron a decir. Fuimos juntos, pero fue el equipo".

“Era la obra del coach, que estrenó, yo fui con una amiga y nada, salimos. Así como decimos vamos a tomar un café después del ensayo, es lo mismo. Es mi compañero, mi amigo, nos estamos conociendo los tres y hacer planes juntos es divertido”, aseguró ella que también estaba en la nota.

“Es mi compañero y yo lo veo como eso. No quiero mezclar lo laboral con lo personal, no me parece que esté bueno porque tengo muchas ganas de durar en el Bailando”, agregó.