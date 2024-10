El conmovedor mensaje de la Negra Vernaci en redes tras ser diagnosticada de cáncer

Tras dar esta noticia, comenzaron a lloverle mensajes de apoyo a la conductora en medio de este momento complicado. Pero no sólo de la gente que la quiere mucho, sino que incluso reveló que algunos integrantes del medio, de los que no esperaba nada, se acercaron para brindarle su apoyo.

Es por eso que desde sus redes sociales la Negra Vernaci agradeció y se mostró un tanto conmovida: “Gracias a todos por los mensajes amorosos que recibí durante todo el día ,algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente. X no se caracteriza por ser un lugar de amor y hoy lo fue ,así que GRACIAS por acompañarme en todas. Los quiero”.

Negra Vernaci-cáncer-2.jpg

La Negra Vernaci confirmó que tiene cáncer

En los últimos días, la Negra Vernaci contó la razón por la que se ausentó y preocupó a todos: “Me hice controles, lamentablemente, salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y tengo que empezar una quimio. Es una verga, me quiero matar. No, no me voy a matar”.

“Estoy atravesando una situación compleja. Gracias a Dios esto salió de mi cuerpo, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención me van a hacer una quimio. Obvio que me da miedo. A nadie le gusta atravesar una quimio”, agregó lamentándose.

“Me van a ir pasando situaciones de mierda. Seguramente no vendré a laburar muchas veces. Yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando o si el quedarme sin pelo va a provocar que no quiera que me vean”, cerró la Negra Vernaci respecto a cómo puede llegar a cambiar su vida tras el diagnóstico de cáncer.