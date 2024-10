Elizabeth Vernaci confirmó que tiene cáncer: "Tengo que empezar quimioterapia"

Embed Que vida de mierda loco. Arriba Negra! pic.twitter.com/j6pihGStPO — Marian Herrera (@marianherrrera) October 11, 2024

“Me tuve operar de un tumor, que era maligno y ahora tengo que empezar una quimioterapia. Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar. No me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja”, señaló, ante la emoción de sus compañeros.

La palabra de Elizabeth Vernaci

Respecto a lo que viene, la Negra advirtió que quizás estará un tanto más "irascible" durante un tiempo. En ese sentido, pidió disculpas: "Lo lamento. Les va a pasar. Pero gracias a Dios salió de mi cuerpo. No está mas, no pasa a ningún ganglio, no llego a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención, y de qué no vuelva a pasar, me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obviamente”.

Además, indicó que "a nadie le gusta atravesar una quimio porque sabés todo lo que va a pasar. A cada uno le pasan cosas diferentes. Yo no sé lo que me va a pasar a mí, no tengo idea, es la primera vez que no tenga idea de con qué me voy a encontrar”.

“Bueno, en la vida uno va pasando cosas donde no sabe con qué se va a encontrar. No sé con qué me voy a encontrar de mi en realidad. No lo que me va a pasar afuera, que ya más o menos me explicaron, pero no sé con qué parte de mí me voy a vincula. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, seguramente, que es algo que yo no permito mucho. Ser vulnerable no está dentro de las cosas que yo hago”, agregó.

Por último, explicó que "seguramente no vendré a trabajar muchas veces. Si bien mis médicos me aconsejaron que venga a trabajar, que me quede, que esté acá, que trabaje todo lo que pueda… pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si el quedarme sin pelos me va a provocar que no tenga ganas de que me vean”.

Sobre esto último, explicó que ya charló con su compañera "La Barby" para que le preste algunas pelucas llegado el caso, intentando quizás sumar un poco de humor a un momento sensible. "Traeme peluca el lunes, te lo pido por favor y vamos probando, porque va a ser un poco fuerte", señaló.