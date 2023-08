El desconsolado llanto de Pampita en medio de una entrevista que la dejó sin palabras

La modelo top estuvo como invitada en Noche al Dente donde no pudo contener la emoción al recordar los lindos momentos de su vida

La modelo se explayó sobre su vida a lo largo de la entrevista, habló de la responsabilidad, y recordó sus primeros tiempos en Buenos Aires cuando llegó a Buenos Aires “sin un peso”. Recordó que durante un tiempo compartió en un departamento monoambiente junto a una amiga. “Viví con una compañera de danza clásica, y dormía en un sillón que se hacía cama. Y si no había plata, comíamos galletitas de agua con sopa”, rememoró.

“Soñaba con una estabilidad económica. Llegué a Buenos Aires sin nada y no quería volverme, quería quedarme. Mi sueño era vivir en la gran ciudad... Y después, cuando tenés esa estabilidad, lo que querés es permanecer. En la tele, sos descartable. Si un año no te sale un proyecto y desapareciste varios años, tenés que remar y empezar de cero. Nunca te sentís tranquilo”, indicó.

“Hay que ser consciente de que no todo cae del cielo... Hay un esfuerzo, hay un trabajo y hay tiempo, también. Las cosas llegan con el tiempo, no de un día para el otro”, reflexionó. Y remató: “Uno puede construir sus sueños, pero los tiene que tener muy en claro para no rendirse en el camino”.

pampita llanto recuerdos

“Con mi primer sueldo compré cosas para mi casa de La Pampa. Siempre, cuando veía que faltaban las tapitas de las llaves de luz pensaba ‘¿Por qué no las ponemos?’. Así que fui a una casa de electricidad y las compré. Después, creo que compré electrodomésticos”, indicó

Ya para el cierre del programa, Dente cantó en vivo una de las cinco canciones que Pampita eligió como banda sonora de su vida, una de las consignas del programa. Se trata de “Fix You”, de Coldplay. “Me encanta ese tema. Chris Martin se lo escribió a Gwyneth Paltrow cuando estaban juntos. Ella había perdido a su padre y estaba destruída, con un dolor en el alma tremendo”.

Tras eso, la modelo rompió en llanto muy emocionada mientras le mostraban imágenes de su casamiento con García Moritán: “Gracias por la sorpresa. Está bien sentir. Lo necesitamos. Agradezco mucho a Dios las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.