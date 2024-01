El desgarrador dato de Pocho Lavezzi y sus adicciones: "Se lastimó con tijeras y..."

“La madre y el hijo están destrozados. Un amigo de la pareja me contó que Yanina Screpante no sabía nada de sus adicciones. Pero sí que lo notaba raro, con actitudes feas en algunos momentos”, comentó Majo Martino en Mañanísima.

Uno de los momentos más delicados del Pocho ocurrió en Uruguay, donde el ex San Lorenzo estaba instalado para pasar fin de año. Allí, el exfutbolista quedó envuelto en un confuso episodio, donde quiso lastimarse y su hermano tuvo que intervenir para que Lavezzi no se hiciera daño.

Qué se sabe de la situación actual del Pocho Lavezzi

En el programa conducido por Carmen Barbieri, revelaron que el Pocho Lavezzi llegó a hacerse unas cortadas en su cuerpo, pero que no podían trasladarlo a una clínica de salud mental. “En Punta del Este se lastimó después de decir cosas al cielo, un poco fuera de sí. Se lastimó con la tijera, no llegaron a ser puñaladas, pero el hermano lo tuvo que contener. Era una reunión. No lo podían subir al avión en Punta del Este, esa es la verdad”, explicó Lucas Bertero.

Majo Martino aclaró cuál sería el problema actual del Pocho, luego de que trascendieran distintas versiones de lo sucedido en Uruguay y en Buenos Aires. “No hubo sobredosis, pero está muy mal con el tema de las drogas. Él firmó para internarse”, remarcó la panelista sobre lo que le dijo una fuente cercana y Bertero confirmó la información: “Lo sentaron y le dijeron que firmara. Está internado. El dato me lo pasa un futbolista amigo”.