El desgarrador relato de Romina Gaetani tras salir de su larga internación

“Mala praxis no sabría decir, eso queda en manos de Ignacio Trimarco (su abogado). Todavía no me senté a hablar, es como que voy paso a paso. Tuve una primera internación donde no me sentí cómoda, no me sentí cuidada y después me dieron el alta, me fui a casa y como no me sentía bien volví de nuevo”, explicó Romina Gaetani.

La actriz reveló detalles de su tratamiento y cómo influyó en su estado.“Yo soy asmática desde chica por eso se me complicó el cuadro y me dieron una medicación (que no voy a decir qué porque creo que no es conveniente), en donde no me informaron lo que me iba a pasar. Yo fui comunicando que me iba sintiendo mal a medida que me la iban dando. No sé ahí si la enfermera comunicó o no comunicó, pero en un momento me agarró una crisis fea, discutí con la doctora y ahí el cuadro se complicó porque entre los nervios más la cantidad de corticoides que estaba recibiendo empeoró todo”, relató.

Embed

Con el correr de los días, la situación de Gaetani se deterioró, y su relato da cuenta del alcance de su angustia. “Se me nubló muchísimo la vista y era tal el nivel de angustia y bronca que sentía que llamé a mi hermano un sábado 1.30 de la mañana como pude. Luego, le escribí a Ignacio y le pedí que se comunique con mi hermano y ahí entre ellos se fueron comunicando”, detalló con emoción.

El episodio dejó una marca profunda en Gaetani, quien aún experimenta nerviosismo al hablar de ello. “No sé qué pasó acá, pero todavía me pasa que cuando lo digo, me sigo poniendo nerviosa, me tiembla el cuerpo. No logro bajar de toda esa situación y de lo que pasó”, concluyó, evidenciando la conmoción que le produjo esta experiencia.