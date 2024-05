El desopilante encuentro entre Caro Pardíaco y Nicki Nicole: rap, chistes y Fernet

El desopilante encuentro entre Caro Pardíaco y Nicki Nicole

“Me emocionaste, Caro”, arrancó la artista, quien reveló ser fan de Caro. “Y vos a mí. Tipo transpiración de manos. Vine en modo fan y también periodista, con preguntas”, respondió la “influencer”.

Embed En mi vida pensé que iba a ver esto.

Nicki Nicole con Caro Pardiaco en Olga!! pic.twitter.com/enHSYpoIjp — Gustavisimo (@GustavisimoG) May 8, 2024

A partir de allí, llevó adelante una serie de preguntas hilarantes, haciendo una parodia del periodismo de espectáculos y divirtiéndose a punto tal de apenas poder disimular la risa por momentos.

Nicky le regaló un piluso rosa y le explicó cómo rapear, para que Pardíaco finalmente lo ponga en práctica. El personaje venía de ser furor el Día del Trabajador por su set de DJ en vivo ante los cientos de fans que se acercaron a las inmediaciones del canal para verla.

En tanto, el personaje de Julián Kartún le contó a la cantante un poco de su vida nocturna. Repasó los disparatados boliches a los que concurre, le contó sobre un curioso “Glory Hold”, y hasta reveló no haber tomado nunca fernet con cola, haciendo llorar de risa al conductor Yayo.

Embed Caro Pardíaco explicándole a Nicki Nicole el Glory Hole que tiene en su Bar es de los momentos Top del Streaming argentino del año. pic.twitter.com/tAo9TCgK21 — El Genovés (@ElGenoves73) May 8, 2024

Acto seguido, prepararon un Fernet y lo tomaron en vivo, mientras continuaba con su intervención. Caro Pardíaco es un personaje que si bien forma parte de la grilla fija de OLGA, aparece durante algunos minutos en el programa Se extraña a la nona y luego se retira dejando al panel de siempre.

Este programa, que se emite los miércoles después de las 13, tiene la conducción de Yayo Guridi, el tiktoker "Alex Pelao", Fran Gómez y Grego Rosello.

La historia de Julián Kartún, el artífice de Caro Pardíaco

Julián Kartún nació en 1983 en una familia de artistas. Su padre es dramaturgo y director, su madre es actriz y su hermana es escritora. Con solo 10 años ya supo que su destino estaba marcado por el arte y tuvo su debut en teatro junto a Víctor Laplace.

Siguió actuando y obtuvo personajes en teatro, cine y televisión, pero también se volcó a la música y en 2004 formó la banda El Kuelgue, que por muchos años era de nicho y llenaba de gente el teatro Konex cuando los lunes aparecían en La bomba del tiempo.

“Es el proyecto que más me identifica porque siempre me permitió jugar y poner todas mis necesidades artísticas en función de eso y sin depender de que me convoquen porque es mío. Desde muy chico me puse a satisfacer mis necesidades sin esperar un proyecto”, dijo cuando los eligieron para ser teloneros de Paul McCartney en la Argentina.

Embed EL RAP DE CARO PARDIACO CON LOS RECURSOS QUE LE ENSEÑO NICKI AJAJJAJA pic.twitter.com/5ZW0eJ5WlI — martina (@ifolkbrina) May 8, 2024

Pero versátil como se muestra, también hizo trabajos más comerciales y pudo componer sus propios personajes cuando formó parte del staff de "Duro de Domar".

Formó parte de proyectos importantes como "Sandro de América", "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" y se puso en la piel de Luis Alberto Spinetta en "El amor después del amor". Aunque la repercusión absoluta la consiguió con el personaje que creó hace 12 años, Caro Pardíaco, que formaba parte de Cualca.

Cada miércoles, en el programa "Se extraña a la nona", que se transmite por la señal de streaming Olga de Migue Granados, Julián Kartún aparece caracterizado y no sólo provoca las carcajadas de todos los que se encuentran en el estudio de Palermo, sino que se convierte en tendencia en redes sociales y sus videos se vuelven virales.