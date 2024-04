La bronca de Nicki Nicole cuando le preguntaron por su ex

La cantante pasó un pésimo momento en medio de una entrevista en el que le mencionaron a su ex pareja.

La cantante argentina Nicki Nicole enfrentó incómodas preguntas sobre su relación con Peso Pluma durante su participación en el programa de radio "El Vacilón de la Mañana" por Mega 97.9 FM NYC. La ruptura con el cantante mexicano, apenas dos meses atrás, aún generaba curiosidad entre los oyentes, sin embargo, la artista no se lo tomó muy bien.

Durante la entrevista, el conductor no dudó en indagar sobre el impacto de su vínculo con Peso Pluma en su carrera. “En el caso tuyo, ¿alguien te ha ayudado o empujado? Tu expareja”, preguntó el conductor.

“La verdad en el nivel artístico el hecho de ya hacer una unión, me ha pasado con Duki y Bizarrap, el hecho de hacer canciones con amigos es como algo que empieza a suceder”, respondió, a pesar de su intento por desviar la conversación hacia sus colaboraciones artísticas, el periodista persistió en el tema amoroso. "No, acá no hablamos de amigos estamos hablando de tu relación con Peso Pluma. ¿Te benefició o te perjudicó?", cuestionó el conductor.