El día que le dijeron a Marcelo De Bellis que era el peor actor

El reconocido actor brindó una entrevista a Caras TV y reveló una frase que lo marcó para toda su vida.

Marcelo De Bellis se convirtió en una figura reconocida por sus trabajos como actor, principalmente por su gran participación con el personaje de Dardo Fuseneco en Casados con Hijos, serie que envejece manteniendo una gran cantidad de público y hace que los actores no pierdan vigencia. Previo a esta etapa dorada, el actor tuvo que atravesar diferentes críticas duras.

En diálogo con el ciclo +CARAS (de Caras TV) el actor reveló una fuerte frase que recibió por parte del reconocido actor y director Agustín Alezzo , a quien denominó como su "gran maestro". “Yo venía de la casa de Gerardo Romano, que tenía un ex suegro que era compañero mío de teatro, Alberto Chenko. Le decíamos Chenko, se llamaba Alberto Schavelson. Vengo en el colectivo y lo veo a Alezzo. Me bajo y le digo: " Agustín , leí en una nota que decía que su éxito es el éxito de los demás y yo quiero tener éxito" . El tipo se estaba prendiendo un cigarrillo, me dijo "Tranquilícese . Mire, yo en este momento no estoy dirigiendo nada , lo invito si quiere a participar del curso de ingreso de mis clases " . Y quedó”, reveló sobre el encuentro casual que fue vital para su carrera profesional.

Fue en el segundo encuentro en el que Alezzo profundizó con su sinceridad sobre el nivel actoral. Luego de cruzarse en el cumpleaños de Alfredo Alcón y recibir una nueva invitación, De Bellis se preparó para interpretar un monólogo de Hamlet: “Me puse una mascarilla, un semicírculo de velas, todo de negro… y arranqué” , reveló.

De Bellis Alezzo

30 segundos de actuación le alcanzaron a Alezzo para analizar lo hecho por el actor y decirle una frase que le duraría por el resto de su vida: “Yo hace 20 años que doy clase de teatro y he visto malos actores, pero usted es el peor actor que vi en mi vida. Lo más grave es que usted cree que es buenísimo”, reveló De Bellis sobre la frase del director.

Luego Alezzo lo invitó a tomar clases ya que le gustaba la personalidad del actor: “Me amó. Algo vio. Me encantó su devolución”, contó Marcelo quien arrancó las clases desde el tercer año de carrera por pedido expreso de quien daba sus primeros pasos.

“Sus ojos decían ‘no le tenés miedo al ridículo, sos un lanzado, yo te voy a ordenar’”, confesó sobre su percepción de cómo lo veía Alezzo. Lejos de enojarse, De Bellis capitalizó esa frase para lograr ser la figura que aún mantiene.