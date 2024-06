El difícil momento que vive Sergio Lapegüe por la salud de su madre

Según allegados al círculo íntimo del periodista, Elba fue internada hace una semana. Inicialmente, los médicos pensaron que, debido a su Alzheimer, tenía dificultades para tragar. Sin embargo, descubrieron que padecía neumonía, lo que llevó a su internación en el Sanatorio Otamendi. Después de presentar fiebre y necesitar oxígeno, fue dada de alta, pero dos días después se descompensó y fue trasladada al Sanatorio Juncal de Temperley. Aunque la situación es delicada, su estado ha mostrado mejoras lentas pero constantes.

Sergio Lapegüe 1.jpg Sergio Lapegüe y su madre

Qué le pasa al mamá de Sergio Lapegüe

En septiembre del año pasado, Lapegüe se refirió a la enfermedad de su madre y el tiempo que dedica a acompañarla. Conmovido, relató: "Mi mamá tiene Alzheimer y he visto todo el proceso degenerativo, que es impresionante. Voy todos los días a verla. Dejar uno de los noticieros que yo hacía fue para poder dedicarme a acompañarla". Entre lágrimas, compartió una anécdota que resalta la profunda conexión que mantiene con su madre: "El otro día alguien me dijo ‘pero ya no te conoce’. Sí, pero yo la conozco. Y ella, cuando yo voy, no me habla, pero le agarro la mano y me sonríe. Es impresionante, es conexión."

Lapegüe ha sido sincero sobre lo devastador que ha sido ver cómo el Alzheimer afecta a su madre y cómo cambia la perspectiva de vida de toda la familia. En sus publicaciones, no solo busca informar sobre el estado de salud de Elba, sino también crear conciencia sobre esta enfermedad y el impacto que tiene en los pacientes y sus seres queridos.