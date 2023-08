El dolor de Marcela Tauro por la muerte de Carmen Álvarez, su mamá

Marcela Tauro 1.jpg

En este difícil momento, colegas y amigos de Marcela Tauro, como Marcelo Polino desde Polémica en el Bar le enviaron su apoyo. "Vamos a mandarle un beso a Marcela Tauro y a toda su familia. Hoy a la tarde falleció Carmen, la mamá”, aseguró el periodista ex Intrusos en vivo, luego agregó: "Para mí es familia. Así que estamos todos muy tristes. Beso grande y te acompañamos".

La propia Marcela Tauro había compartido hace tiempo los detalles de la difícil situación que atravesó su madre en 2021 debido a complicaciones de salud. "Le hicieron varias transfusiones. Se cayó por la medicación. Se le generaron tres úlceras. Dos pudieron cauterizar pero una tercera, no. Y empezó a sangrar. Nos turnamos con mi hermana, Patricia, y mi hijo. La cuidamos dos días cada uno para que se sienta acompañada y también ayude a su recuperación", comentó en una entrevista con Paparazzi.

Marcela Tauro 2.jpg

Todo esto se sumó a que previamente, en una charla con sus compañeros de La 100, Marcela Tauro había hablado sobre su separación amistosa de Martín Bisio: "Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío".

La situación parece irreversible entre ellos, ya que, según lo compartido por Tauro, tienen visiones diferentes sobre la relación, lo que dificulta la continuidad de la misma.