El drama que vivieron Denisse González y Bautista Mascia al mudarse de casa

La ex Gran Hermano reveló detalles de su mudanza junto con su novio, el último ganador del reality.

La influencer y ex Gran Hermano, Denisse González reveló en una reciente entrevista detalles de su mudanza a su departamento de estilo industrial, hace poco más de 6 meses con su novio , Bautista Mascia , ganador del último Gran Hermano.

Lo hace con un look total white y una toalla envuelta sobre sus hombros cual poncho -para evitar que su outfit se manche-, mientras culminan con los últimos detalles de su fresco y moderno beauty look: un maquillaje con el foco puesto en los ojos, destacando un sutil y minimalista delineado abstracto en fucsia.

Dispuesta a hablar de todo, la joven modelo recuerda la trágica mudanza a su actual departamento y revela detalles no contados de aquel día: "Fue una locura".

"Llegamos a este, que fue el primero que vimos. Apenas lo vio, él que es alto, cuando vio los techos altos, sintió que es lo que estaba buscando. Me dijo "me gusta", yo agarré y listo lo reservé y nos vinimos para acá. Después el día de la mudanza , no te cuento, fue una locura", comenzó contando.

"Lo que pasa es que se descompuso el día antes. Bautista tiene algo de que empieza a comer y no para. Se comió unas papitas que le cayeron mal y estuvo descompuesto toda la noche, vomitando. Y al otro día nos teníamos que mudar, y él, pobrecito, no me pudo ayudar", reveló.

Bautista Mascia reveló el inesperado pedido que le hizo Denisse González en sus últimas vacaciones

Durante este verano, Bautista Mascia, el último ganador de Gran Hermano, tuvo la tarea de ser anfitrión en su tierra al recibir a Denisse González en Punta del Este para las primeras vacaciones de verano de la pareja. El uruguayo pasó prácticamente todos los veranos en esa exclusiva ciudad, por lo que le tocó ser una especie de guía turístico para su pareja, que viajó por primera vez a la costa esteña.

“Yo vine mucho a esta ciudad porque mi bisabuelo tenía casa, así que es un lugar que conozco desde la infancia. Estuvimos disfrutando, metiendo un poco de joda. También está bueno salir a tomar un matecito en la playa. Un poco de todo”, contó el joven en una entrevista con Revista Gente.

Al mismo tiempo, Denisse descubrió los principales atractivos de la ciudad gracias al ojo experto de su novio: “No me llevó tanto a los lugares más turísticos, pero sí, aprovechando que es local, a comer a los lugares con mejor vista. Algo que sólo puede hacer una persona que conoce la ciudad”.

El puente ondulado es un paso obligado para quienes van desde la Península a la zona de La Barra de Maldonado. Esta "atracción" resultó finalmente el favorito de Denisse González, quien no se resistió a la tentación de transitar varias veces ante la sensación especial que produce en el estómago el circular por la construcción, también conocida como "Puente camello".

“Ay, eso fue increíble. Esa noche le pedí tres vueltas por el puente, es una locura la sensación que da. Era como una nena. ‘¡Otra vez, otra vez!’, decía. También tuvimos noches de asado y familia”, reveló Denisse en la entrevista a Revista Gente.