El dramático relato de Daniella Mastricchio tras su paso por Chiquititas: "Perdí todo"

Mastricchio contó: “Tuve vergüenza, porque después de Chiquititas, después de cuatro años infernales de éxito, de teatro, de no tener tiempo, de no tener cumpleaños, ninguna necesidad tampoco, literalmente me quedo sin nada. O sea, incluso la familia, los amigos. A los 14 años estaba trabajando en una cadena importante de heladería como para poder comer”.

Es que el final de la telenovela provocó una división en la familia: “Cuando terminó Chiquititas se terminó la familia. Me quedé sola, en el momento que más necesitaba contención, en el momento que yo más necesitaba la familia, el amor. La pasé muy mal, de hecho por eso estuve muy alejada”.

image.png Daniela Mastricchio en Chiquititas

Como superó el problema Daniela Mastricchio

Recién años después, la joven decidió tratar el tema en terapia y así pudo procesar lo vivido: “Tuve que trabajar todo esto porque yo no hice más que ser una niña, trabajar y disfrutar de lo que hacía. Me tuve que tomar los tiempos también como para procesar todo esto. Yo me sentía culpable de todo lo que sucedía, que mi familia no estuviera”.

Respecto a sus vínculos familiares actuales contó: “Mi papá ahora está fallecido. Falleció el año pasado, pero pude saldar las cosas”. Fantino le consultó por su mamá, pero afirmó que no pudo reconciliarse con ella.

Por último, explicó como hizo para sanar internamente: “Costaron años. No sé si estuve enojada. Yo estaba frustrada. Uno lo que más espera de las personas que más te deben amar es que te amen, ¿no? Después entendí con el paso de los años, que cada uno tiene su manera de amar. Cuando te dicen te amo es real”.