El dramático relato del periodista que volvió de la muerte

David Kavlin sufrió un infarto que luego se convirtió en un paro cardíaco. Todo pasó después de practicar deportes el pasado sábado.

El periodista y conductor David Kavlin fue protagonista de un momento crítico que preocupó a todos sus seres queridos durante el último fin de semana, cuando sufrió un paro cardíaco luego de realizar actividad física.

El hecho ocurrió el sábado por la mañana y generó una profunda preocupación en el ambiente periodístico y televisivo. Según pudo reconstruirse, Kavlin había terminado de jugar al pádel en la sede central del club Hacoaj cuando comenzó a sentirse mal. El malestar fue en aumento y en ese momento, su hijo Tommy, que se encontraba con él, fue clave para que se activara rápidamente el protocolo de emergencia.

Personal médico del club le realizó un electrocardiograma en el lugar y confirmó que se trataba de un infarto. De inmediato se activó el código rojo y varias ambulancias se hicieron presentes para trasladarlo a la Clínica La Trinidad de San Isidro.

Sin embargo, el momento más crítico se dio durante el traslado: Kavlin sufrió un paro cardíaco dentro de la ambulancia y tuvo que ser reanimado de urgencia al llegar al centro médico. “Llegué muerto”, resumió el propio periodista al relatar lo ocurrido.

image

Los detalles del episodio vivido por David Kavlin

Una vez estabilizado, los médicos le realizaron una intervención de urgencia y le colocaron un stent para restablecer la circulación sanguínea. Gracias a la rápida acción del equipo médico, la vida de David Kavlin pudo ser salvada. Ya consciente y en recuperación, el periodista expresó su profundo agradecimiento a todo el personal que lo asistió y destacó la coordinación entre quienes lo atendieron desde el primer momento.

Con el correr de las horas, el conductor comenzó a reflexionar sobre su ritmo de vida. Actualmente, trabaja en varios medios de manera simultánea, conduce programas diarios y además, se encuentra presentando su libro Nos gritan judíos de mierda, lo que lo llevó a una agenda intensa y con altos niveles de estrés.

image

A solo un día después del dramático episodio, Kavlin habló públicamente y dio detalles estremecedores sobre lo que vivió. “Llegué muerto, tal cual llegué así sin signos vitales”, contó al aire de Infama en un audio, al relatar que fue reanimado “mitad en la ambulancia y la otra mitad en la guardia de emergencia cardiológica”.

Según explicó, debieron colocarle un stent de urgencia porque la arteria obstruida estaba ubicada en una zona extremadamente delicada. “Era un lugar donde estaba bastante cerca de que se produjera un paro cardíaco masivo”, reveló. Si bien aseguró que hoy se encuentra estable y de buen ánimo, aclaró que el proceso aún no terminó: “Todavía me falta una angioplastia que me tienen que hacer en los próximos días, pero estoy muy bien, los médicos no lo pueden creer”.

Embed - DAVID KAVLIN Agradece el apoyo recibido #salud #davidkavlin

Conmovido, cerró con alivio: “De ayer a hoy pasó todo, pero estoy en recuperación”. Él mismo reconoció que no paró en ningún momento y que ese desgaste pudo haber sido un factor determinante. Rodeado de su familia, el periodista atraviesa ahora una etapa de recuperación, consciente de que estuvo al borde de la muerte.