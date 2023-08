El empresario que conquistó a Jésica Cirio a un mes de su separación

Jesica Cirio viene atravesando un año de muchos cambios en lo personal y lo profesional. Pero sin dudas, el vuelco más importante que se ha dado en su vida por estos meses es la separación de Martín Insaurralde , después de diez años de relación y una hija en común -Chloe-. Si bien no trascendieron motivos de la ruptura entre la modelo y el dirigente político, lo cierto es que se rumorearon supuestas infidelidades que nunca fueron confirmadas . En las últimas horas, trascendió que la conductora estaría apostando al amor de la mano de un empresario, que la sorprendió con un imponente regalo.

Este lunes en Poco correctos, el nuevo magazine de El Trece, la panelista Estefi Berardi aseguró: “Estoy en condiciones de afirmar que está de novia. Me lo va a desmentir. Entiendo que ella no quiera blanquear porque cada uno tiene sus tiempos, pero yo me enteré y lo tengo que decir”.