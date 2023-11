El enojo de Anabel Sánchez contra el Bailando por una mala jugada en su contra

Cuando Ángel De Brito le preguntó a Anabel "por qué pensás que tienen mala onda con vos", no se guardó nada. "Ni siquiera yo sé. Una sola vez compartimos camarín", dijo y agregó que la pusieron sola en un camarín "por el tema ese que me estaban acusando de los robos, que nada que ver, que es mentira".

Q-Hws_3l4Xn0wik_.mp4 El cruce de Anabel Sánchez y Lali González

El cruce fue cuando Lali le retrucó que ella dijo que la paraguaya hizo circular que se estaba "acostando" con Tinelli en Twitter: "Dijiste que estábamos coqueteando", le corrigió Adabel. Cuando la cosa se ponía más tensa, el propio Marcelo cortó la pelea.

El descargo de Anabel Sánchez

El martes la modelo salió a hablar al respecto para dejar marcada su postura respecto a la situación con Lali González, y en el programa Intrusos de América expresó: “Sólo me defendí de sus mentiras”.

"Ella salió a mentir diciendo que yo mandé al de seguridad a echar a todas sus amigas porque estaban todas las puertas abiertas... el de seguridad vino y echó a mi equipo también. Como dice la producción, en los camarines solo tienen que estar las figuras o los famosos", agregó.

Embed - Anabel Sánchez se defiende de las acusaciones de Lali González

Cuando Karina Iavícoli le preguntó si Lali "se hace la diva", respondió directa: "No tenemos... nunca charlamos más que en el camarín".

"No sé porque vino (la seguridad) y nos sacó a todos. A mí no me dejan llevar gente, quiero llevar a mi familia y gente de producción que me peinen y maquillen y no puedo", denunció sobre el trato de la producción.

Desde el panel de Intrusos le preguntaron si fue Lali González, junto a otras chicas, quien la señaló por el faltante de las cosas. "No sé quién fue, no sé por qué me metieron a mí... a mi bailarín, ella se acercó y le preguntó 'qué onda con tu bailarina que es re creída, la mosca muerta",