El enojo de Mica Viciconte después que aseguraran que vive una crisis económica: su polémico descargo

“Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi una nota que me parece un papelón, es poco serio decir que estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes”, comenzó diciendo la pareja de Fabián Cubero , con quien tiene a su hijo Luca.

“No tengo crisis económica. Dijeron que estoy vendiendo los premios de Masterchef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”, agregó.

“Pero bueno, la cuestión es que me voy a mudar dentro de poco y hay muchos muebles que no entran o que no van, y se vendieron en su momento”, siguió explicando.

“A veces, el error de muchos es pensar que, porque trabajamos en la tele somos millonarios y tenemos un sueldo tremendo, y ¡no! Somos laburadores, tenemos un montón de beneficios, que eso está buenísimo, pero sabemos cómo está el país, cómo están los ingresos, cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos”, continuó, tajante.

1.JPG

“La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar; tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila”, cerró en sus historias de Instagram.

Mica Viciconte habló sobre la posibilidad de darle un hermano a Luca Cubero

Mica Viciconte habló como pocas veces de su relación con Fabián Cubero y su hijo Luca. La modelo e influencer abrió una ventana a su vida personal y profesional en una reciente interacción con sus seguidores en Instagram. La mediática y panelista de "Ariel en su Salsa" en Telefe respondió a una serie de preguntas, revelando detalles sobre su familia, planes futuros y hasta sus pies.

Uno de los temas candentes fue la posibilidad de ampliar su familia. Cuando un seguidor le preguntó si tenía planes de darle un hermanito a Luca, Mica respondió: "Me gustaría un hermano pero por ahora no. Quizás más adelante. Por ahora estamos súper bien y enamorados de Luca." Dejando la puerta abierta a futuros proyectos familiares.

2.JPG

Además de hablar sobre su vida familiar, Mica compartió noticias sobre su carrera. Anunció un próximo emprendimiento que la tiene muy emocionada y que involucrará a sus seguidores. También comentó su experiencia en el programa "Combate," donde disfrutó de cuatro años, aunque admitió que, dado su cambio de enfoque, no sabe si participaría nuevamente en un programa deportivo. "Disfruté mucho estar los cuatro años. Y no sé si a participar deportivamente, quizás de otro lado. Estoy vieja", aseguró.

En cuanto a su relación con Fabián Cubero, Mica fue tajante al afirmar que no tienen planes de casarse. "No tenemos el deseo de casarnos. Estamos súper bien así. Nos casamos de mentirita," declaró, acompañando su respuesta con una foto de una boda falsa.