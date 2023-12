El escándalo que se armó en Gran Hermano entre Axel y Denise

Axel-GH.jpg

Ante el pedido desesperado de Denis, Axel confesó que él estuvo con ese plato de comida: “El platito de zapallitos lo tiré yo anoche, si estaba ahí hace un día y todo podrido”.

Luego, dio un consejo para las próximas: “Igual la próxima que quieran guardar comida pónganle un cartelito o algo”. Tras este episodio, muchos de los integrantes admitieron que “no se lo bancaban” a Axel desde el inicio del certamen.

En defensa de Axel, habló Licha: “A mi me dijeron que lo tire. Estaba todo podrido” . Además, advirtió que “estaban haciendo un drama al pedo”.

Furia defenestró a los hombres de Gran Hermano y los acusó de babosos: "Están embobados por un trasero"

La casa de Gran Hermano 2023 se convirtió en un campo de batalla cuando la tensión entre Juliana, conocida como "Furia", y Sabrina alcanzó su punto álgido. La polémica surgió tras la segunda nominación de Juliana, quien decidió ventilar sus quejas ante las cámaras y sus compañeras, generando un complot que Gran Hermano no tardó en señalar.

En una charla con GH, Furia expresó su malestar: "Básicamente atacaron al grupo de las dos o tres personas que me hablan". Además, en el confesionario, anticipó su percepción sobre la decisión del líder de la semana: "Yo deduzco que el chino no me va a sacar de la placa", refiriéndose a Martín.

La guerra de palabras no se detuvo ahí. Juliana instó a sus compañeras de placa a evitar a Sabrina, alegando que "lleva y trae". En el confesionario, la doble de riesgo amplió su postura sobre la cena grupal luego de que se parara y decidiera comer en soledad: "No tengo por qué comer con esa gente. Me cae mal la comida que hace la gente que no me banca, lo siento en mi cuerpo".