La novia de Williams contó cuál será su estrategia para durar en Gran Hermano

Martina fue su gran apoyo a la hora de sumarse al reality. Cuando Williams le dijo que se había anotado en el certamen, ella no dudó en acompañar su decisión. Con el correr de los días, ano le gustaron nada algunas actitudes del "paisa" dentro de la casa , pero ella sigue firme apoyándolo desde el afuera.

“Me enteré de que iba a entrar en Gran Hermano un día cualquiera. Yo estaba en la casa de mi abuelo tomando unos mates y él llegó del campo y me dijo que iba a mandar un mensaje para hacer el casting. Me quedé en shock, no lo podía creer, pero era cuestión de apoyarlo porque era un sueño de él, aunque era difícil también”, relató Martina.