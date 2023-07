El escandaloso mensaje que Fernanda Iglesias recibió de una panelista: ¿quién fue? ¿qué le dijo?

“Querida Fernanda. No tengo ningún temor que hables de mi vida privada. Las amenazas me las paso por el c…”, empieza el mensaje compartido por Fernanda Iglesias, luego agrega: “Soy una mina de 50 años bien plantada en la vida, y con una vida hermosa. Hace 17 años que estoy con el hombre que amo en una relación absolutamente sana, criando un hijo hermoso”.

“Arreglá vos tu toxicidad como mejor te parezca. Hasta ahora entendí que tu inestabilidad emocional te juega en contra. Y traté de comprenderte y ayudarte si se quiere. Pero ya me hinché las pelotas que me estés ensuciando con todos los colegas. Basta. Hace lo que se te cante, pero ya te aviso que donde me ensucies, deberás demostrarlo ante la Justicia”, cierra la catarata de mensajes

La panelista no quiso decir quién le había enviado el mensaje, sin embargo, por los datos dados en el mensaje y los recientes hechos ocurridos, todo el mundo asimiló que el mensaje fue enviado por Analía Franchín.

Todo comenzó cuando Analía Franchín y Noe Antonelli, panelistas de A la Barbarossa fueron consultadas sobre quien debería ganar la terna de los Martín Fierro a mejor conductor masculino. Las respuestas fueron primero Santiago Del Moro, pero después Ángel De Brito, y explicaron que era difícil porque eran amigos de ambos.

Salieron a responderle a la angelita que los tildó de “tibios”.



“A mí no me gusta salir a destruir gente”, expresó Analía Franchín.



Por eso, cuando escuchó las respuestas, Fernanda Iglesias no tuvo piedad contra ninguna de las dos. “No tienen huevo, por eso trabajan en los programas de la mañana”, aseguró antes de agregar: “Son todos unos tibios”.

Alertado por estas palabras, desde LAM le explicaron a Analía Franchín de las palabras de Fernanda Iglesias, y respondió: “Entendí, con los años y la madurez, que me va mucho mejor en la vida, sin ser tan extremista”.

“Prefiero no ser ni fría ni caliente. Prefiero ser tibia. Lo que pasa es que muchas veces se interpreta que ser caliente es salir a destruir gente, y a mí no me va. Me ha ido, claramente, pero después entendí que los valores eran otros”, cerró Fernanda Iglesias muy contundente.