El escandaloso video de la Negra Vernaci rompiendo todo en la radio

Hace una semana, la Negra Vernaci protagonizó un fuerte ida y vuelta con Jorge Lanata, luego de criticarlo por su actitud de hablar sobre la enfermedad de Wanda Nara sin que ella haya dicho nada.

"¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra 'gordo' muchas veces de manera peyorativa", arrancó la Negra Vernaci en su programa antes de agregar: "Dijo que no cree haber hecho algo malo. Con lo fácil que es decir 'estuve mal, se me escapó'. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida".

Negra Vernacci 1.jpg

Por eso, cuando estuvo invitado en el programa de Mariana Fabbiani, el conductor no dudó en responderle: "Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridículo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca".

"¿Qué le está pasando al gran periodista argentino devenido en chusma de barrio mala? ¿Qué le pasa a Jorge Lanata que se ocupa de de mi gordura o no en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso?", respondió ella al otro día furiosa.

"Ni siquiera tiene las pelotas bien puestas. Que quiera poner el acento en la gordura de la gente en vez de la gran cagada que se mandó es inmoral. Violaste toda la ética. ¿Cómo vas a hablar de la salud de una mamá con cinco hijos a los que no sabemos si les dijo nada? además no sabemos si es así o no", cerró enojada.