La despectiva respuesta de la Negra Vernaci a Jorge Lanata

La locutora no tuvo piedad al hablar sobre él y en su momento declaró: "¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra 'gordo' muchas veces de manera peyorativa", expresó de manera contundente.

Con un tono sarcástico, Vernaci continuó: “Dijo que no cree haber hecho algo malo. Con lo fácil que es decir 'estuve mal, se me escapó'. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida”.

La Negra Vernaci con los tapones de punta contra Lanata

Por supuesto, la respuesta no se hizo esperar. El experto en política, estuvo en el programa de Mariana Fabbiani y no dudó en opinar sobre los dichos de su colega. "Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridículo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca", disparó con humor.

Ante esos dichos, la locutora volvió a la carga y le cantó retrucó: "¿Qué le está pasando al gran periodista argentino devenido en chusma de barrio? ¿Qué le pasa a Jorge Lanata que se ocupa de de mi gordura o no en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso?".

En su programa radial, mientras sus compañeros la apoyaban en sus comentarios, la locutora agregó "¿Quiere que hablemos de gordura en vez de hablar de lo importante que es en cómo un gran periodista se convirtió en una persona sin moral que lo que hace es hablar de la salud de una persona sin que esa persona lo haya autorizado?".

Sin pelos en la lengua, la reconocida figura sentenció: "Ni siquiera tiene las pelotas bien puestas. Que quiera poner el acento en la gordura de la gente en vez de la gran cagada que se mandó es inmoral. Violaste toda la ética. ¿Cómo vas a hablar de la salud de una mamá con cinco hijos a los que no sabemos si les dijo nada? además no sabemos si es así o no".

Para cerrar, la Negra Vernaci apuntó contra Jorge Lanata con la mencionada frase de Lionel Messi: "Y después cuando tiene que contestar se ocupa de mí, de si estoy flaca o no, andá pallá bobo".