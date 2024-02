El ex participante de Gran Hermano que decidió irse a vivir fuera del país

Después de esa profunda crisis, El Pela decidió reinventarse y se lanzó a la plataforma de contenidos para adultos Only Fans, donde logró un gran número de seguidores. Ahora, en una nota con Intrusos, Maxi Guidici reveló que va a dejar la Argentina. "Voy a empezar a hacer un blog de viajes. Dentro de poco parto y no sé cuándo vuelvo", contó.

El ex GH mencionó que México es el destino elegido para iniciar este nuevo camino en su vida. "Tengo muchos amigos en Playa del Carmen. Así que me voy a instalar allá primero", precisó. Maxi aclaró que no quiere abandonar su cuenta en la plataforma de Only Fans, que es su principal fuente de ingresos. "La idea es hacer fotos en los lugares que voy a visitar", agregó.