El fuerte cambio de look de Stefi Roitman

Stefi Roitman hizo un gran cambio en su look: pasó del rubio al castaño mocha capuchino. La actriz y cantante eligió sumarse a la tendencia de este verano que es volcarse a las tonalidades marrones, que van desde el beige hasta los rojizos, y que tienen una gran ventaja: se adaptan a todas las facciones y colorimetría.

La artista está muy integrada a la familia de su marido, Ricky Montaner, y asegura tener una excelente relación con todos los Montaner. "Me sumé a una familia muy hermosa que nos da el espacio para que la gente entre y siga llegando. Hablo mucho con Sara (Escobar; esposa de Mau Montaner) y también con las esposas de Alex y Héctor, los hermanos mayores de Ricky", contó durante la presentación de la segunda temporada de la serie "Los Montaner".

image.png

"Siempre hablamos de la suerte que tuvimos de llevarnos nosotras tan bien y entre todos, en general. Claro que eso no quita que haya discusiones, como en cualquier familia o vínculo. Si tenés un encontronazo con alguien, sabés que se dan en un espacio de amor y desde el respeto, así que las cosas se encaran y se hablan sin problemas", continuó Roitman.

Qué es lo que más le incomoda a Stefi Roitman

Stefi Roitman asegura que uno de los temas que más le incomodan es la constante especulación sobre un posible embarazo, asunto con el que viene lidiando desde hace rato ya que ha tenido que salir a desmentirlo en más de una ocasión.

“Es algo que siempre vamos a decidir entre nosotros y en su momento”, afirmó cuándo le consultaron acerca de que si la noticia del embarazo sería algo que incluiría dentro del reality.

image.png

"Lo que más me molestaba es que si realmente hubiese estado buscando un baby, en todo caso ese tipo de cuestiones podrían ser algo doloroso. Siento que la gente habla muy livianamente de todo esto. Entonces no me gusta tanto; pero aún así lo entiendo: todos amamos el amor, los casamientos y que las familias crezcan", explicó.

Finalmente Stefi habló sobre su vida en Miami y concluyó: "La verdad es que me fascinó poder sentirme en casa y sentir que esta ciudad me abrazó, es realmente hermoso”.