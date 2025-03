El fuerte reclamo que le hizo Juanita Tinelli a su novio polista

Mientras Juanita bailaba, su novio se encontraba sentado de fondo en un sofá. Y en la parte de la canción del Conejo Malo que dice "dile a tu ex que no se pase de listo", la modelo se da vuelta y apunta su novio, cómo dedicandole esa parte de la canción.

Después de la polémica por los audios comprometedores de su nueva pareja, Juana Tinelli compartió un video amenazándolo pic.twitter.com/Ulbezqb3hj — Paparazzi (@PaparazziRevis) March 18, 2025

Todo esta se da luego de los escandalosos audios que salieron a la luz, que lo involucran a Jeta Castagnola con quién sería su amante, mientras mantiene una relación con la hija de Marcelo Tinelli. Recordemos que durante el verano, la joven pareja atravesó una crisis y estuvieron al borde la de la separación definitiva.

Los audios del escándalo entre Juanita Tinelli y Jeta Castagnola

Camilo “Jeta” Castagnola quedó envuelto en un verdadero escándalo. Resulta que Juanita Tinelli descubrió que el joven polista tenía un romance clandestino por fuera del suyo.

Con el corazón totalmente roto, aunque eso para muchos fue lo peor, lo más grave ocurrió después. En estas últimas horas se descubrieron audios del polista hablando con su amante, mencionando su affaire con Juanita, pero dejando claro que ella no era la mujer importante en su vida.

“Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo. Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad”, llegó a decir Camilo.

En audios que iban destinados hacia una tal chica llamada “Catalina”, en LAM se revelaron cada uno de los detalles. Además de tener el tupé de engañarla y jugar con sus sentimientos, el polista se mostró molesto por las grandes repercusiones que tuvo su infidelidad. “Se que vos no le contaste nada a esos programas de mier…, pero alguien fue a ellos y ya me tienen re podrido. Yo juego al polo y no estoy para estas pelotu…”, expuso el joven. No conforme con ello, continuó lanzando más declaraciones polémicas.

Sobre sus mismas palabras, reveló sus sentimientos más reales hacia Catalina y no así con Juanita: “Cuando estoy con ella, solamente pienso en vos. No pasa nada con ella, estamos y no estamos, cada uno hace la suya y todo bien”. “No entiendo por qué crees que podría pasar algo más entre nosotros (respecto a Juanita), no estoy interesado en ella y te lo dije mil veces”, cerró el joven, en una clara situación de reproches que le estaba haciendo su amante.