El fuerte relato de Araceli González sobre su ataque de pánico en medio de un rodaje

“Lo viví. Sé lo era manejar con una hija de cinco años. Empezar el pánico en pleno manejo. Preparar a mi hija que si yo me descomponía o me desmayaba ella tenía que hacer tal y tal cosa”, reveló Araceli González sobre los recaudos que debió tomar para tratar de cuidarse a ella misma y a su familia.

“Yo lo viví eso. Sé lo que es salir con la camioneta con tu hija y entrar a las dos cuadras a un sanatorio porque ya no podía respirar”, expuso en diálogo con María Laura Santillán para tomar magnitud respecto a lo que sufría. Es por eso que confesó su sensación: “La sensación de un ataque de pánico es que te vas a morir”.

De este modo, la periodista le valoró el hecho de haber puesto el tema en agenda, ya que en aquellos momentos no se tomaba dimensión de la gravedad de este problema: “No se podía decir. En ese momento grababa Nano y me acuerdo que para poder salir tenía que tomar algo, porque no podía salir a la calle”.

De este modo, expuso que aún en la actualidad atraviesa por estas dificultades. “Y ayer estaba trabajando y empecé a sentir que me faltaba el aire, me asusté. ¿Qué me pasa? Pasa que la emoción de todo el año, haber perdido un papá en febrero”, contó sobre todo lo que comienza a pesarle.

Araceli González expuso cómo surgieron sus problemas de ataques de pánico

Tras confesar que sufrió ataques de pánico en gran parte de su vida, Araceli González decidió hacer referencia a su situación particular, por lo que marcó una diferencia clave: “Quiero hacer una diferencia entre salud mental y salud emocional, porque a veces lo emocional lo ponen como salud mental”.

“El ataque de pánico es un estado y hay que hacer un diferenciador entre un estado que es un ataque de pánico y una depresión que es una enfermedad”, indicó sobre lo que ella padeció a lo largo de su vida.