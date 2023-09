El fuertísimo consejo que le dio Analía Franchín a Maxi Guidici por su salud mental

Analía Franchín y Maxi Guidici tuvieron una profunda charla hablando acerca de la salud mental en vivo en A La Barbarossa (Telefe), luego de que el ex participante de Gran Hermano 2022 intentara quitarse la vida la semana pasada.

A la panelista le sorprendió que el cordobés vaya de programa en programa pidiendo trabajo cuando no lo ve bien al ex de Juliana Díaz .

“Me parece una gran irresponsabilidad que vos, por lo menos hoy, no estés haciendo un hospital de día, y que estés en un programa de televisión”, comenzó con su sermón la panelista de A la Barbarossa.

Y siguió: “Tiene que ver con tu cuidado. Así como tuviste acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada porque estabas yendo a un psiquiatra, te puede volver a pasar. Es muy difícil cuando uno está en estado de depresión”.

Franchín intentó hacer reaccionar al cordobés que se muestra como habiendo dejado atrás rápidamente todo lo sucedido en la última semana. “Me parece que el mensaje de ‘ya estoy bien’ no va, porque vos sabés que no estás del todo bien”, le dijo la periodista.

Analia Franchin enfrentó a Maxi Guidici por su salud mental en #ALaBarbarossa. Video completo en https://t.co/uyULw9A1dS pic.twitter.com/50fdskrChr — Lefro (@Leoyola88) September 26, 2023

Luego, Analía puso en debate a quienes atienden a Guidici: “Me parece que tu médico psiquiatra está siendo irresponsable en ese sentido”.

“Tendrías que tener una atención más encima, más guiada”, le recomendó tras observarlo expuesto en los medios.

Maxi Guidici, quien apareció muy angustiado en los programas, también se lo vio con muchas ganas de estar en los medios. Dijo que para salir de esa depresión que presenta vio a una "psicoanalista" y psiquiatra.

Frontal, Analía Franchín le dio un consejo a Maxi Guidici para que pueda afrontar esta dura situación: “Hoy tu prioridad es tu salud mental, no el trabajo. Porque puede venir cualquier trabajo, pero si no estás bien, no lo vas a poder afrontar”.