Maxi Guidici le respondió a Alfa luego de su repudiable comentario burlándose de su internación

Sin embargo, Maxi Guidici no evitó hablar sobre los comentarios controvertidos de Alfa. Guidici se mostró sorprendido por las declaraciones de Alfa, quien había cuestionado su situación. "En un momento así no pensé que fuese a salir con una cosa de esas", comentó Guidici. "No tengo nada para decir porque siento que él solo ya está diciendo todo y lo pone a la vista de todos", agregó, mostrando su deseo de dejar atrás el tema.

Por su parte, Alfa no se quedó callado y respondió a las críticas que recibió por sus comentarios previos. En un video compartido en redes sociales, Alfa defendió su postura y afirmó que no es hipócrita. Afirmó que no tenía ningún motivo para expresar condolencias hipócritas, enfatizando que solo se preocupa por quienes realmente le importan.

”¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, voy a aclarar esto por única vez. Hay gente a la que yo no tengo en Instagram, pero ahí me mandaron un mensaje de este chico que es taxista, Juan Reverdito, diciendo ‘ya saben lo que es’”, aseguró Alfa.

“Se llenan la boca hablando de mí. El tema está en que yo no soy hipócrita. Si lo fuera, podría salir a decir ‘che, lamento muchísimo lo que está pasando. De verdad, tenés todo mi apoyo. Acá estoy para lo que necesites’. Como dicen varios hipócritas”, agregó.

“Yo no soy hipócrita y si hay algo de lo que me jacto es de tener buena memoria. Entonces, sé quién es buena gente conmigo y quién no. Y un tipo que me quiso sacar a mí de adentro de una bolsa y que me mandó a la conch... de mi madre, para mí no significa nada. Entonces hay que poner las cosas en claro y no ser hipócrita, político ni diplomático”, aseguró.

Todo comenzó cuando Alfa se enteró de la internación de su ex compañero y en Instagram escribió: “Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’”.