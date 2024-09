El gaste que le dio Jorge Rial a Susana Giménez por su regreso a la TV

El conductor no dudó en mostrar su fastidio por la vuelta de la conductora a la televisión, que se dará el próximo domingo.

Sin embargo, no todos parecen compartir el entusiasmo por el regreso de la diva de los teléfonos. Jorge Rial, uno de sus críticos más notorios, no tardó en lanzar una filosa chicana desde su cuenta de X (antes conocida como Twitter). En referencia al programa de Susana, Rial escribió: "¿En qué canal de Uruguay sale?", en clara alusión a que la conductora ha pasado gran parte de estos últimos años viviendo en el país vecino. Este comentario no solo desató risas en las redes sociales, sino que también revivió la histórica rivalidad entre ambos.