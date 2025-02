El grave accidente que sufrió Yanina Latorre: así le quedó el ojo

Yanina Latorre.png El accidente que sufrió Yanina Latorre y compartió en sus redes sociales.

“Yo arranqué muy bien el pádel. Con un pelotazo en la cara. Tengo el ojo rojo y las chicas dicen que se me va a empezar a poner peor. Yo siempre triunfando”, relató la mediática a sus seguidores en redes sociales. “La culpable es la de negro, es la que me dio el pelotazo. El lunes no voy a poder trabajar”, expresó entre risas y tono irónico.