El incómodo momento que vivió Fran Tinelli al rebotar en un boliche

Francisco Tinelli vivió una noche de fiesta bastante accidentada. Todo comenzó cuándo el hijo de Marcelo Tinelli fue rebotado en la puerta de un boliche de la Costanera a las 4:30 de la madrugada. Por si fuera poco, el joven se encontraba acompañado por una dama.

Según contaron en Puro Show, el muchacho de 28 años había dejado el auto en doble fila solo, y se encontró con la negativa de los hombres de seguridad cuando quiso pasar. Es que a pesar de que el local nocturno cierra a las 6 de la mañana, bloquea el acceso al público un rato antes.

Lo cierto es que Fran volvió a su vehículo, estacionó como corresponde del lado de la Costanera y bajó acompañado de una morocha, frente a quien chapeó para que lo dejen pasar. Todo quedó registrado en un video que llegó a manos de Matías Vázquez, conductor del ciclo de El Trece.

Embed - ¡ATRAPADO INFRAGANTI! Fran Tinelli fue visto con una morocha y revotó en la entrada a un boliche

Al final, cuando los encargados de seguridad del boliche Costa reconocieron al hijo de Marcelo Tinelli le dieron trato vip, y pudo ir a bailar. Por otra parte, dentro del boliche Francisco Tinelli se mostró muy acaramelado con su acompañante, de quien por ahora no trascendió la identidad, pero que se sospecha lleva varias semanas de romance.

El mal momento económico de Fran Tinelli

En medio del conflicto familiar que protagonizó a finales del 2025 el clan Tinelli, uno de los más perjudicados sería el hijo del conductor de televisión: Francisco Tinelli. Según trascendió, el hijo que tuvo junto a Paula Robles atraviesa un momento económico complejo tras el accidente que protagonizó en Punta del Este a inicios del año pasado. Fue en Infama (América) que revelaron que Fran no recibe la ayuda de su padre y estaría, según contaron, viviendo en un departamento chiquito que le alquila su madre, la bailarina Paula Robles. “Él estaba acostumbrado a otra cosa”, dijeron en el panel del ciclo.

“Tinelli se habría hartado y le habría quitado los víveres a su hijo Francisco”, sumaron. Sobre el presente laboral del joven, contaron que “está trabajando, como DJ”. Sin embargo, el dato que llamó aún más la atención fue cuando aseguraron que “ni siquiera se puede pagar un Uber y viaja con SUBE”. Sobre su faceta profesional, el hijo de Tinelli si bien siempre se mantuvo lejos de las cámaras y hasta se negó en formar parte de la serie Los Tinelli, es la imagen de Ginebra, la marca de su hermana Micaela con quien protagonizó varias de sus campañas.

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Además, en 2024 incursionó en la gastronomía y abrió su propio restaurante de handrolls en el barrio porteño de Belgrano, donde fusiona comida asiática con argentina, pero que se caracteriza por las piezas de sushi que no se comen con los palillos, sino con las manos.