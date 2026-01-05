El mal momento económico de Fran Tinelli: "No se puede pagar un Uber"

El hijo mayor de Marcelo Tinelli no estaría en su mejor momento personal y afirman que el propio conductor le habría soltado la mano.

En medio del conflicto familiar que protagonizó a finales del 2025 el clan Tinelli, uno de los más perjudicados sería el hijo del conductor de televisión: Francisco Tinelli. Según trascendió, el hijo que tuvo junto a Paula Robles atraviesa un momento económico complejo tras el accidente que protagonizó en Punta del Este a inicios del año pasado.

Fue en Infama (América) que revelaron que Fran no recibe la ayuda de su padre y estaría, según contaron, viviendo en un departamento chiquito que le alquila su madre, la bailarina Paula Robles. “Él estaba acostumbrado a otra cosa”, dijeron en el panel del ciclo.

“Tinelli se habría hartado y le habría quitado los víveres a su hijo Francisco” , sumaron. Sobre el presente laboral del joven, contaron que “está trabajando, como DJ”. Sin embargo, el dato que llamó aún más la atención fue cuando aseguraron que “ni siquiera se puede pagar un Uber y viaja con SUBE”.

Sobre su faceta profesional, el hijo de Tinelli si bien siempre se mantuvo lejos de las cámaras y hasta se negó en formar parte de la serie Los Tinelli, es la imagen de Ginebra, la marca de su hermana Micaela con quien protagonizó varias de sus campañas.

Además, en 2024 incursionó en la gastronomía y abrió su propio restaurante de handrolls en el barrio porteño de Belgrano, donde fusiona comida asiática con argentina, pero que se caracteriza por las piezas de sushi que no se comen con los palillos, sino con las manos.