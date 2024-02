El increíble cambio físico de Sabrina de Gran Hermano

La rubia, que se destaca por su presencia en Instagram con más de 600 mil seguidores (@cortezsabri) y en TikTok con más de 780 mil (@sabricortez), dejó la casa más famosa gracias al voto popular. Sus interacciones dentro del reality, como ponerse en contra de una de las participantes más queridas, Furia, y coquetear con Alan a pesar de tener un novio fuera del programa, no fueron bien recibidas.

Las críticas a Sabrina de Gran Hermano

Diversos usuarios en internet señalaron notables transformaciones en Sabrina, desde un cambio de color de pelo, pasando por una supuesta cirugía en la nariz que la habría afinado y respingado, hasta modificaciones en su mentón, que ahora luce más marcado. El contraste entre el antes y el después de la rubia se volvió tema de conversación en las redes sociales, generando controversia en torno a su imagen y su participación en el reality show.

Sabrina 3.jpg

La realidad es que Sabrina no es ni la primera ni seguramente será la última participante de Gran Hermano que se realizó algunas operaciones estéticas para cambiar cosas que no le gustaban de su cuerpo. La viralización de estas fotos parece ser más una consecuencia de las críticas que recibió la ex participante debido a su relación con Alan, que se dio tras engañar a su novio Brian.