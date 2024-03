El increíble proyecto que Marcos Ginocchio quiere terminar para reiniciar su vida

Al parecer, la demora en la entrega del premio tuvo que ver con que el mismo equivalía a una casa, pero no a un terreno, por lo que como Marcos no tenía un terreno hasta ahora, no podía cobrar su premio. Situación que al parecer, pudo solucionar.

Los detalles de la casa que Marcos Ginocchio ganó en Gran Hermano

Marcos Ginocchio ya tiene la residencia de la empresa constructora, con la técnica de construcción en seco, y entrega llave en mano. Además, las mismas tienen techo a dos aguas, revestimiento cementico, puerta frontal, ventanas panorámicas y estructura modular seca que complementan a la perfección una casa estilo americano.

Antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Marcos vivía con su madre en la localidad de San Lorenzo a 20 kilómetros de la capital de Salta. El Primo contó que se llevaba muy bien con su mamá, que ella es tímida y que por eso no entró a la casa cuando invitaron a los familiares.

"Igual, está súper feliz con todo lo que vengo viviendo. En un momento mi gran preocupación en Gran Hermano era justamente saber cómo estaba transitando ella mi exposición", había dicho Marcos.

Y agregó: "Claro que cuando llegó mi hermana y me dijo que me quedara tranquilo, que estaba todo súper bien, me relajé. Mi madre siempre fue nuestro apoyo y protección: cuidó de mis hermanos y de mí con total dedicación. Nunca la escuché quejarse por nada. Y, claro, mi papá es otro pilar clave en mi vida. De hecho, no me voy a cansar de decir nunca que son los referentes más grandes que tengo: de ellos aprendí todo. Los admiro profundamente".