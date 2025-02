El inesperado mensaje de Axel para una de sus hijas

Si bien al momento de blanquear la ruptura matrimonial a inicios de 2024, el cantante aseguró que sólo se trató de un desgaste con Delfina Lauría y que no habían quedado reproches ni cuentas pendientes luego de 16 años de relación.

Y tras referirse públicamente, meses después, al apoyo que siempre tuvo por parte de la madre de sus hijos cuando afrontó las denuncias de acoso que recibió y que fueron desestimadas por la Justicia, en las últimas horas llamó la atención el particular mensaje que compartió en sus redes abriendo las puertas de su vida personal, dejando entrever que el vínculos con sus hijos no pasaría por el mejor de los momentos.

image.png

"Ni la distancia, ni el tiempo, ni las tormentas más oscuras, ni nada podrá quebrar lo que siento por vos Auri. Porque el amor real no se doblega ante los obstáculos, no se desvanece con el miedo ni se apaga con las dudas. Te amo en los días de sol y en las noches más frías. Te amo en los momentos de alegría y en aquellos en los que todo parece derrumbarse", comenzó escribiendo junto a una imagen de la niña que acaba de cumplir 12 años cubriendo su rostro con un emoji.

"Te amo cuando me elegís y cuando no lo hacés, te amo más aún. Y lo seguiré haciendo, porque mi amor por vos hijita, lo llevo tatuado en el alma. El mundo podrá cambiar, el presente podrá ser diferente a lo que habíamos imaginado, el destino podrá jugar con nuestras vidas, pero mientras haya un latido en mi pecho, siempre estaré aquí, amándote con la misma intensidad con la que lo hago desde el día que naciste, aquel 26 de febrero del 2013", sumó dejando entrever que algo no estaría del todo bien en ellos. "Porque cuando el amor es verdadero, es más fuerte que todo, más resistente que el dolor que hoy siento y más eterno que el tiempo", concluyó Axel claramente movilizado.

Axel blanqueó su nueva relación

A finales del 2024, Axel y Valeria Gutiérrez Pinto blanquearon su relación con una romántica foto en medio de la gira musical del artista denominada 25 Tour, con dos funciones en el Teatro Opera. El músico argentino y la actriz y conductora ecuatoriana se mostraron juntos en las redes sociales confirmando su relación, la cual nació hace unos meses.

image.png

Axel confirmó su separación de Delfina Lauría en enero de ese mismo año después de 16 años en pareja y cuatro hijos: Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio. Si bien nunca se casaron, Axel y Delfina formaron una numerosa familia y decidieron tomar caminos distintos tras tantos años juntos.

"Quiero contarles que después de 16 años compartiendo camino de vida con una excelente persona y mujer como Delfi, habiendo tenido una relación sana, maravillosa, respetuosa; y el fruto más hermoso de esa relación que son Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio; hemos decidido comenzar una nueva etapa caminando por separado", confirmaba en enero de 2024 el cantante.

Fue la novia del artista quien subió una romántica foto en sus historias de Instagram, donde se la ve a ella y al cantante de espaldas abrazándola. "Holis...", indicó Valeria Gutiérrez Pinto al reflejar la foto frente al espejo junto a Axel que sacó ella misma y de esta manera blanquearon por primera vez su romance.