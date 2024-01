El inesperado video de Cata de Gran Hermano antes de entrar al reality

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/oldm0ney_/status/1740592675441750144&partner=&hide_thread=false me pone re mal ver como sabrina hablo del laburo de medica de cata cuando se nota q ama un monton su trabajo, la verdad no tenia q meter algo asi en un juego y mas por hacerse la picante, aunque le digan falsa a cata mala persona no es #GranHermanopic.twitter.com/tclx2Ho91Z — van (@oldm0ney_) December 29, 2023

A pesar de sus choques con algunos participantes, Catalina también se sincera con algunos de sus compañeros al revelar sus experiencias con muchos de sus pacientes y sus familiares. “Re extraño mi trabajo. Es re lindo el trabajo, y eso que me re quejaba”, expresó la médica y se preguntó si podría volver a ejercer después de su paso por el reality.

La bronca de Isabel por la traición que sufrió en Gran Hermano

En una semana llena de emociones, Isabel De Negri, la concursante más longeva de Gran Hermano, se enfrenta a una situación inédita al ser nominada por primera vez. La noticia la recibió con impacto, según las palabras de Santiago del Moro al anunciar la lista de cinco participantes en riesgo.

Isabel.jpg

Mientras hablaba con parte de su grupo en la Casa de Gran Hermano, expresó: "Yo me lo esperaba, necesito desarmar. Yo soy la fuerte del grupo". Isabel, de 65 años, se ha destacado en la casa no solo por ser la concursante de mayor edad, sino también por sus opiniones y su papel en la dinámica del hogar. Su presencia se ha vuelto icónica, desde sus declaraciones sobre deseos íntimos hasta su dominio de la cocina, con aspectos positivos y negativos.

"Si yo me voy el domingo, voy a saber quién fue y que se agarren porque yo soy muy buena, pero no tengo grises". Ante la reflexión de Agustina sobre el juego, Isabel afirmó: "Sí, para algunos es un juego, a mí no me interesa ganar. Pero los tres que se fueron son tres pibes inocentes e incapaces de decir nada. Acá la única que puede decir la verdad soy yo porque la viví, por la edad que tengo y porque yo observé desde el primer día todo".

Mientras la gala de eliminación se acerca, Isabel enfrenta la posibilidad de dejar la casa de Gran Hermano. Entre risas y un toque de humor, comentó sobre la perspectiva de hacer la valija: "Lo único que me da fiaca es hacer la valija", dejando un toque jocoso ante la incertidumbre que rodea su destino en el reality. Sin embargo, luego empezó con Lisandro a intentar descubrir quién la había votado. “No me dan las cuentas”, arrancó la charla Lisandro.

“A mi tampoco”, admitió Isabel. “O los pibes están votando otra cosa… Chule y Agostina me dijeron que no me votaron y les creo”, agregó Licha. “Por eso te digo, que del lado de los hombres me han votado”, sumó Isabel.