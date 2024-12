El Kun Agüero y Sofía Calzetti celebraron los 3 meses de Olivia con una tierna foto

De este modo, Sofía Calzetti suele mostrar constantemente cómo son los distintos cambios de su pequeña hija. Es por eso que utiliza sus redes sociales a modo de álbum de fotos, por lo que comparte cómo es el crecimiento de Olivia y también los tiernos momento que el Kun Agüero suele pasar con su bebé.

Sofía Calzetti contó cómo es el Kun Agüero como padre de Olivia

Ante la llegada de la pequeña, Sofía Calzetti contó cómo es el Kun Agüero como padre: "Sergio se maneja increíble, de verdad. Es impresionante lo sólido y confiado que es. Me transmitió muchísima seguridad. Durante el primer tiempo, yo literalmente no cambié ni un pañal. Olivia era tan chiquita y frágil que no sabía por dónde empezar. Incluso me daba impresión su ombliguito, me ponía a mirarlo hasta que se cayó, porque no quería que algo le pasara. Pero Sergio siempre estuvo súper presente, atento y manejándose con una confianza que me dejó muy tranquila".

"Mis amigas me cuentan que sus maridos no saben ni cómo empezar con los pañales, pero Sergio ya venía con experiencia. Me hizo sentir como en segundo plano, porque él hacía todo", reveló sobre el accionar del ex futbolista.

Y cerró contando cómo es la pequeña: "Cuando cuento que duerme toda la noche, me dicen que es un ángel. Mis amigas me dicen que es espectacular porque sus hijos se despiertan cada cuarenta minutos. Ella duerme en el medio de la cama con almohadas, y cada tres horas me levanto, le doy la teta y sigue durmiendo. Ni siquiera tengo que levantarme de la cama. Es muy cómodo".