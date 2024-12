Se filtró cuál es la cirugía estética que se hizo Tini Stoessel: "Nadie lo sabe"

Sucede que el periodista Gustavo Mendez dio a conocer los detalles de la cirugía estética que se realizó Tini Stoessel . Se debe a que la cantante decidió hacerlo sin levantar la perdiz, por lo que incluso en el hospital escondió su nombre para que no se filtrara que estaba siendo operada.

Sin embargo, no tardó en filtrarse su situación. Es por eso que el periodista publicó algunos chats en los que expone cuál es el retoque estético que se realizó: “Implantes mamarios. Escondieron hasta las enfermeras cuando la llevaron al quirófano. No escanearon su DNI para no revelarlo, fue por la mañana”.