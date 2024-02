El llamativo gesto de Ana Rosenfeld, abogada de la ex de Coti, en el casamiento de Cande Tinelli

La hija de Marcelo Tinelli, en una entrevista con LAM, habló sobre la organización de la boda y aseguró que la lista de invitados no fue motivo de discusión. "Fue bastante fácil todo. Con Coti tenemos eso de que nos ponemos de acuerdo fácil y somos un buen equipo", destacó. Además, Ángel de Brito comentó que el artista no guarda rencor y que incluso se reconcilió "bailando en la pista".

El conductor reveló la presencia de Ana Rosenfeld en la celebración y la incomodidad percibida por Lele: "Es más un tema de Ana me parece, porque me saludó a mí... Estaba más... No sé".

Cómo fue la reacción de Ana Rosenfeld en la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin

La situación generó sorpresa entre los presentes, y las angelitas repreguntaron si la abogada había evitado saludar al novio, a lo que Tinelli respondió entre risas, detallando la peculiar forma en la que Rosenfeld se dirigía a ella. “A mí cuando me escribió me ponía como ‘Lele y papi’, como que no me hablaba de Coti”, agregó.

Cande 2.jpg

Finalmente, Yanina Latorre compartió que Ana Rosenfeld pidió cambiarse de mesa durante la fiesta, buscando un nuevo lugar en la mesa de Federico Hoppe y el Chato Prada. A pesar de estos detalles, la boda de Coti Sorokin y Candelaria Tinelli quedará en la memoria como un evento lleno de emociones y particularidades.

En otro aspecto llamativo, la pareja decidió imponer una regla inusual: no permitieron el uso de celulares durante la celebración, lo que resultó en la ausencia de fotografías no oficiales. Cande Tinelli explicó en LAM la razón detrás de esta decisión: "Nosotros tenemos esa teoría de conectar con el momento". Aunque aclaró que, si era necesario, podrían salir del salón para hablar por teléfono.