El llanto de Coti Romero en el Bailando tras el affaire con su ex

La ex Gran Hermano volvió a tener un cruce con el Conejo Quiroga y terminó con una profunda crisis.







Coti Romero atravesó una crisis de llanto tras un fuerte cruce con el Conejo Quiroga.

Si bien el tiempo pasa y Coti Romero demuestra haber dado vuelta la página, es el Conejo Quiroga quien aún no logró dejar ir la relación. Es que suele escribirle mails a la ex Gran Hermano para disculparse y tratar de recomponer la relación. Sin embargo, ella ya no aguanta más las situación y tuvo una crisis en medio del programa.

El Conejo Quiroga se hizo presente en el estudio del Bailando y no tardó en ser consultado sobre cómo viene su intento de reconciliarse con Coti Romero. A todo esto, ella se encontraba en la sala de streaming, por lo que hubo un cruce entre ellos que no terminó para nada bien.

Es que lejos de esquivarle a la situación, la ex GH encaró el problema y habló sobre las cosas que le dice él vía mail. “El último mail que me mandó fue ayer. Me pone ‘te amo’, ‘te extraño’ y a mí me hizo llorar un montón”, reveló sobre cómo terminan afectando las demostraciones de amor.