Coti Romero confirmó quién es el jugador de River que le manda mensajes

La ex Gran Hermano y participante del Bailando 2023 reveló su interés por un jugador del Millonario.

Coti Romero 1.jpg Coti Romero reveló su interés por un jugador del Millonario.

Qué dijo Coti Romero sobre su posible relación con Enzo Díaz

Marcelo Tinelli profundizó sobre la relación de la joven con Enzo Díaz, describiendo al futbolista como "el tres de River, un lateral-carrilero zurdo que juega muy bien". A lo que Coti respondió con una sonrisa y sinceridad: "A mí me encanta él. Me parece relindo chico y soy de River".

Sin embargo, la historia de amor entre Coti y Enzo podría estar amenazada por los seguidores de la pareja que Coti hacía con El Conejo Quiroga. Al parecer, algunos fanáticos del futbolista insultaron al defensor, lo que lo llevó a dejar de seguir a Coti en las redes. La joven no tardó en enviarle un mensaje a Enzo, disculpándose por la situación y aclarando que no había nada entre ellos.

"Me parece re lindo. Dije 'me encanta' igual, nada que ver. Tiré cualquiera", admitió Coti entre risas, tratando de restarle importancia al incidente. La joven también enfatizó su posición sobre no involucrarse con alguien que ya tenga pareja, dada su experiencia previa.

“Nos empezamos a seguir nada más y ya hay gente que lo empezó a bardear. Me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo, no tengo nada con él”, agregó.

Coti Romero 2.jpg Coti Romero reveló su interés por un jugador del Millonario.

Quién es Enzo Díaz, el futbolista de River que le interesa a Coti Romero

Enzo Díaz, de 27 años, es un defensor oriundo de Las Toscas, Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Se unió a las filas de River Plate en enero de 2023, tras su paso por Talleres de Córdoba. El futbolista, hincha de River desde joven, ha compartido momentos en familia en sus redes sociales y está separado de su esposa, con quien tiene un hijo llamado Teo Fernando Díaz Gallardo, nacido en 2015.