Gran Hermano: escupitajos y fuerte sanción a los participantes

Pincoya se enfrentó a Tamara Paganini y Gran Hermano se cansó de las malas actitudes de la participante. Además, un grito de afuera le dio una fuerte sanción.

Este domingo la gala de Gran Hermano se vivió con una fuerte tensión en la casa. Tras el ataque de Jennifer “ Pincoya ” Torres a Tamara Paganini con rechazos y escupitajos, el dueño de la casa eligió darles una fuerte sanción. El conflicto no terminó ahí ya que la participante chilena fingió quemadura para acusar a la reciente jugadora.

El dueño de la casa calificó de “lamentable” y “penoso” el accionar de la chilena, y si bien señaló que la actitud de ambas fue polémica en el cruce, explicó que la trasandina “superó todo tipo de límite”.

“Ya formás parte de la placa de la semana que viene, no podés nominar ni participar de la prueba del liderazgo. Esa es mi decisión” , le comunicó Gran Hermano a Pincoya.

Sanción para todos

Además, GH hizo un párrafo aparte porque nuevamente no respetaron el protocolo de los gritos que provienen del exterior de la casa. “Por culpa de los desobedientes, la sanción es para todos. Me sorprenden que no sean capaces entre ustedes de formar acuerdos básicos para no ser afectados por la indisciplina, son adultos”, informó el dueño del juego.

“Les saco el 50% del presupuesto semanal y solo van a disponer de 2 minutos y medio para la compra”, comunicó Gran Hermano.