Expo Vocacional: cómo será la edición 2026 y qué lugares de la provincia visitará

La primera escala del evento será en mayo y la última en septiembre. Es una de las ferias más esperadas por los estudiantes para conocer la oferta de formación en el nivel superior y universitario.

Edición 2025 de la Expo Vocacional, en la ciudad de Neuquén.

Como cada año, vuelve la Expo Vocacional , una propuesta del Gobierno de la Provincia del Neuquén organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de ECyDENSE.

Con un cronograma definido para los días 5 y 6 de mayo en Chos Malal ; el 26 y 27 de agosto en Zapala ; y del 9 al 11 de septiembre en Neuquén Capital , el evento tiene como objetivo acercar las opciones educativas terciarias y universitarias a estudiantes de todas las regiones, fortaleciendo la descentralización y la equidad en el acceso a la educación.

La ministra Josefina Codermatz señaló: "Creemos profundamente en el acompañamiento a nuestros jóvenes en el momento de decidir su camino. La Expo Vocacional no solo acerca carreras y oficios, sino que abre posibilidades, despierta vocaciones y fortalece el desarrollo de toda la provincia desde una mirada inclusiva y federal”.

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En la misma línea, el vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, remarcó que “la Expo es una política pública muy definida, planificada para acompañar una etapa muy trascendente, como es el fin de los estudios de nivel medio.

Objetivos de la propuesta

El objetivo de cada año es enriquecer la propuesta un poco más, incentivando la formación terciaria y universitaria, simplificando el acceso a nuevas herramientas y ampliando la información tan valiosa a la que se accede visitando cualquiera de las ediciones”.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del Ministerio de Educación y, señalaron que el Consejo Provincial de Educación (CPE) contará con un espacio para la exposición de su amplia oferta académica.

En este marco, también habrá un espacio específico para el programa de Becas Gregorio Álvarez, reconocido recientemente por la UNESCO como una herramienta clave para acompañar a estudiantes y garantizar la continuidad de sus estudios.

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Alcances de la Expo Vocacional

Se trata de uno de los eventos más esperados por la comunidad educativa, consolidado como una referencia para estudiantes próximos a egresar del nivel medio.

Quienes participan de la “Experiencia Expovocacional” no solo acceden a una amplia variedad de alternativas de estudio superior -cursos, carreras técnicas, de grado y posgrado-, sino que también cuentan con espacios de charla y orientación vocacional con herramientas útiles para la toma de decisiones.

Como cada año, se harán presentes instituciones de oferta educativa pública y privada, garantizando un abanico diverso de opciones de formación superior.

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Además, la propuesta incluye un espacio de entretenimiento pensado para el encuentro entre pares, con desafíos, concursos, dinámicas grupales, juegos y tecnología, que complementan la experiencia y la vuelven aún más cercana y participativa.

La Expo Vocacional vuelve a posicionarse como una puerta de entrada al futuro, con impronta federal, donde cada joven podrá descubrir su camino con más información, más herramientas y más oportunidades.

La última edición

A lo largo de tres jornadas, miles de estudiantes de entre 16 y 18 años recorrieron el año pasado las distintas alternativas de formación y pudieron tener contacto directo con referentes de instituciones educativas públicas y privadas.

A su vez, el evento ofreció las clásicas charlas de orientación vocacional en diferentes auditorios y horarios, en las que se abordaron cuestiones importantes para la elección de un proyecto de vida, incentivando la reflexión y los procesos de auto descubrimiento.

A los stands de instituciones educativas se anexaron otros espacios de utilidad para las juventudes, como es el caso del programa de becas Gregorio Álvarez, que tuvo un lugar destacado para la difusión de esta herramienta que ofrece más oportunidades a los estudiantes neuquinos.