Él Mató a un Policía Motorizado llega a Mood con su nuevo disco, Súper Terror

Y agregó: “Le empezamos a dar forma con Él Mató. Nos copamos mucho con lo rítmico. Así que otras canciones que estaban ahí en vías de tomar forma, decidimos que también tengan por lo menos esa estructura. Quizá esa quedó más luminosa a nivel musical y las otras tienen una cosa más pospunk ochentoso, más oscuro (The Cure, The Jesus and Mary Chain)”.

Sonoridad

Sobre los primeros resultados del disco, el intérprete sostuvo en dialogo con Télam que “no estuvo muy planeado”. “Fue el entusiasmo del momento, a partir de encontrar una nueva sonoridad, por lo menos desde lo rítmico, y después construir arriba de eso: con las guitarras un poco acompañar ese clima o ese disparador”, aclaró.

el mato a un policia motorizado 2.jpg

Barrionuevo definió al disco como “una continuación de La síntesis O’Konor (2017) pero que explora nuevos caminos”. “Algunas cosas estaban presentadas un poco en el disco anterior y se profundizaron, y otras, un poco más nuevas, o nuevas para lo que es el universo de la banda, que es lo que divierte a la hora de grabar discos: explorar un poco siempre un poco más allá”, indicó el bajista.

“Esto es una recorrida a la música de nuestra infancia, que ocurrió en los ochenta. Y es una mezcla entre lo que escuchábamos en la radio cuando éramos chicos y lo que descubrimos después en nuestra adolescencia, con bandas alternativas que iban un poco a contramano de eso”, acotó.

Analizando más el concepto de Súper Terror y su contenido, el compositor que actualmente que la música suena muy arriba y hay una especie de fiesta que le resulta "artificial". "Cuando hicimos La síntesis O’Konor y escuché el corte final, me dio un poco de cosa tanta melancolía. Sentí una cosa que no me gustó en lo personal, y me dije 'el próximo disco tiene que ser más arriba'. Bueno, fallé, pero, siento que este disco tiene un poco más de bronca en alguna parte. Es una bronca positiva de lo nuevo que surge después de la derrota. Escribía y me decía, 'los discos de ahora, la música que suena, es muy arriba'. Hay una especie de fiesta todo el tiempo, que me parece muy artificial, porque vivimos en un mundo que es cada vez peor. En un punto sentí que quizás mi tarea es narrar un poco la parte oscura. Este disco tiene un poco de melancolía. Cosas que se terminan: relaciones, experiencias, formas de vida. Traté de marcar esa bronca para pelearle a ese devenir que es malo", detalló Barrinuevo.

Sobre el título que se escogió para el álbum, Santiago dijo que tiene que ver con lo luminoso y lo oscuro de una misma cara. “Es esta cosa que tiene para arriba la canción ‘Tantas cosas buenas’ pero la letra es para abajo. Jugar con esos contrastes, y me pareció que ‘súper’ y ‘terror’ generaban ese contraste. Una cosa entre lo estético, que puede remitir al título de un videojuego también. Buscar dos palabras que signifiquen algo dentro del universo de Él Mató y que tengan ese impacto, cosas que podrían estar contrapuestas”, afirmó el líder de la banda platense.

Proceso

Compuesto por una decena de canciones, los primeros adelantos del disco, grabado en los estudios Sonic Ranch de Texas (Estados Unidos), fueron “Tantas cosas buenas”, “Medalla de oro”, “Diamante roto” y “El universo”.

En esta oportunidad, la banda indie arribó a ese espacio para trabajar directamente ahí mientras surgían las ideas. Precisamente, en cuanto al proceso creativo que se dio, el músico contó que arribaron con algunas maquetas de canciones. “Muchas otras eran ideas muy básicas de armonía y melodía que yo grabo en el teléfono y que empezamos a desarrollar. Estoy contento porque nunca habíamos ido a un estudio así y es una inversión grande; no es un estudio casero. Y fue ir al hueso a darle forma ahí, a último momento con el vértigo que a veces significa tener ese tiempo limitado en un estudio muy importante, muy lejano y muy caro. Y salió bien y estoy orgulloso de eso porque era un plan que nunca habíamos hecho, que entendíamos que es una forma válida de trabajar, ir ahí al choque, a que salgan las ideas”, explicó Santiago Motorizado, quien también se ocupó del arte de tapa del disco.

"Esto es una recorrida a la música de nuestra infancia, que ocurrió en los ochenta. Y es una mezcla entre lo que escuchábamos en la radio cuando éramos chicos y lo que descubrimos después en nuestra adolescencia, con bandas alternativas que iban un poco a contramano de eso"

El creador de “El tesoro” y “La noche eterna” reconoció que esa modalidad de trabajo ahora se hace mucho. “Lo descubrí con colaboraciones con artistas de la música urbana, que van a componer y tirar ideas en el momento. Yo soy más tímido, tengo mis tiempos. Para nosotros era nuevo totalmente. Entonces, se trataba de ver cómo se iban dando y armando las canciones en el día a día frente a esa incertidumbre y ver cómo se acomodaba y cómo se te abren en ese último momento como unas pequeñas compuertas del cerebro en la parte creativa, que aparecen ahí en ese vértigo puntual, no tanto en otro momento”, explicó Santiago. Y continuó: “Cuando uno tiene tiempo para probar e ir y venir es una cosa, pero acá hay como algo que sucede medio mágico en esas condiciones. Tengo ese orgullo de haber probado otra forma de producción, de encarar un disco, y que haya salido bien según nuestras expectativas”.

"No podrá", su versión

Al margen de Súper Terror, un video de Santiago Barrionuevo se volvió viral en junio. Es que el cantante se mostró interpretando su versión de “No podrás”, de Cristian Castro. Ante la sorpresa que causó, el cantante aseguró que la pasó “muy bien”. “No pensé que iba a tener tanta repercusión. Si hubiese sabido todo esto, no sé si iba a cantar. Y no sé si hubiese hecho tanta morisqueta. Era un clima muy entre amigos ahí en la casa de Mex Urtizberea. Entonces dije ‘bueno, ya estoy acá, ya está, hago estas tonterías y dejo todo’”.

El líder de Él Mató, que se completa con se completa con Guillermo Ruíz Díaz (batería), Manuel Sánchez Viamonte, Gustavo Monsalvo (guitarras) y Agustín Spassoff (teclados), luego analizó su interpretación: “Es una canción en la que hay que dejar todo sí o sí. Es muy alta para mi registro, solo Cristian puede cantar ahí con soltura. Pero la pasé muy bien cantándola. Fue muy lindo todo lo que pasó, porque fue muy cariñoso, mucha gente se puso contenta y a mí me pone contento que eso suceda, aunque me dé un poco de cosa”.