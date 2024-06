El novio de la China Suárez reveló cuál es su lado negativo

En el programa de América TV, el conductor Fernando Dente le preguntó sobre la diferencia entre las críticas en redes sociales y las que aparecen en portales de noticias. Lauty respondió con sinceridad: "Hoy en día no me importa salir en los portales de noticias. Al principio, te bajoneás un poco porque dicen esto o comentan aquello, pero hoy en día, después de cuatro años, ya está. ¡Mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro!”.

China Suarez.jpg Lauty Gram

La fuerte confesión del novio de la China Suárez

La charla se volvió más personal cuando Dente señaló que en los programas de espectáculos se habla de cosas que los protagonistas no comparten públicamente. Lauty expresó su malestar con esta práctica: "Es muy feo que hablen de la vida privada, sobre todo si no lo compartí yo o es algo de lo que no quiero hablar. No se entiende. ¿En qué cabeza cabe que se haga tan pública la vida de una persona con cosas que no quiere mostrar? Eso sí que, después de cuatro años, todavía no lo entiendo”.

A pesar de su disgusto por la invasión a su privacidad, Lauty ha aprendido a manejar la situación con madurez. Explicó que ya no le afecta lo que se dice en los medios y que prefiere no responder a los comentarios negativos.

China Suarez 2.jpg Lauty Gram, el novio de la China Suárez

La fuerte acusación de Lauty Gram

"Cero, no digo nada. Pero hace poco me subieron una foto que me saqué, una selfie, y a un costado estaba el envoltorio de un chicle. ‘Preservativo en la mesa de Lauty Gram’, pusieron. Que de última, no tiene nada de malo que haya un preservativo en la mesa. Hay que usarlo. Pero imaginate a lo que quieren llegar, lo que quieren inventar para con un envoltorio salgan a decir cualquier cosa”, relató el influencer.

El cantante también reflexionó sobre cómo la exposición mediática puede afectar emocionalmente a las personas, especialmente a los jóvenes que están comenzando sus carreras. Reconoció que al inicio le afectaban más las críticas, pero con el tiempo ha desarrollado una mayor resistencia. “Hoy en día ya está. Mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro”, reiteró.