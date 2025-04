El nuevo audio que apareció en el juicio por la muerte de Maradona que podría "proteger" a Luque

El contenido del mensaje, que fue transmitido por TN, es tan crudo como revelador: "Esta psiquiatra me tiró algunos tips que me parecen que están buenos respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica antes de que ‘se vaya’ Diego, que lo podés escribir vos porque ponen mucho ‘médico de cabecera, médico de cabecera’ como para quedar vos protegido legalmente”. La voz, sin rodeos, corresponde a Cosachov, quien intercambiaba información con la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, profesional que nunca atendió directamente a Maradona, pero con quien compartió conversaciones técnicas.

El contexto no hace más que agravar el contenido del audio. Maradona había sido operado el 3 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos por un hematoma subdural. Tras una breve internación, se optó por trasladarlo a una casa en el country San Andrés, en Tigre, donde moriría semanas después. La decisión de internarlo en ese lugar fue, según Dalma Maradona, un engaño: “Nos prometieron lo mismo que en la clínica, y nunca pasó”, dijo en su declaración. “Nos engañaron de la manera más cruel”.

Maradona 2.jpg Diego Maradona

Las pésimas condiciones que había en el entorno de Diego Maradona

En paralelo al audio, se expusieron en la audiencia otras pruebas comprometedores, como un mensaje enviado por Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros, a Cosachov: “En un caso de urgencia, no estábamos bien preparados”, admitió. “No puede ser que no haya una vía, una boca de suero... En el caso de que le pase algo, capaz que no, pero no nos cuesta nada estar preparados”. Esa falta de previsión se suma a lo expresado por empleados administrativos de la empresa Swiss Medical, quienes aseguraron que la compañía no proporciona internación domiciliaria, sino solamente “cuidados paliativos”.

Además de Cosachov y Luque, hay otros siete imputados en la causa por “homicidio simple con dolo eventual”, entre ellos el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini y el enfermero Ricardo Almirón. Gisela Dahiana Madrid, otra de las enfermeras, será juzgada en un proceso separado.