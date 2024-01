El pasado de Pablo Hernández, el ex novio de Nequi Galotti que se suicidó

Nequi-Galotti-exPareja.jpg

Hernandez era un empresario vinculado a la ganadería y desde 2009 trabajaba en una empresa de ese rubro llamada Frigolar. Su familia está compuesta por cuatro hijos, dos pares de mellizos producto de otra relación que tuvo anterior a Nequi, que gozan de un buen pasar económico producto del patrimonio que enriqueció Hernández.

La relación entre ambos parecía que sería de larga duración por la alegría que había mostrado la panelista en programas de espectáculos. “Estoy feliz, chocha. Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram, ni que iba a estar contestando un mensaje a alguien que me escribiera, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. De entrada, me despertó la curiosidad de conocerlo. Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me fijaba a ver qué me había escrito”, contó en octubre de 2022.

Y agregó: “Después, fuimos al Whatsapp. Él estaba de viaje, fueron 12 días divinos porque conocerte a través de las conversaciones fue como un descubrimiento muy lindo, y cuando nos vimos por primera vez, nos abrazamos ". Pero un viaje a Europa en 2023 terminó el amor que había entre ellos y decidieron tomar caminos separados. Tanto es así que en aquel regreso ambos volvieron por vuelos distintos.