El Polaco cumplió el sueño de su papá: el emocionante video

"Mi viejo era raro, no me gusta hablar de él, pero bueno. Siempre me dijo las cosas en el momento en el que las tenía que decir y yo con eso hice lo que pude", reveló el cantante antes de agregar: "No es que estaba todo el tiempo presente, ni me llevaba a la escuela o cosas así, antes era distinto".

"Mi papá nunca fue a una reunión de padres, jamás y yo trato de ir siempre. Y llevarme al colegio tampoco, llevaba a mis hermanitos pero a mi no. Yo no puedo ni pensar en que mis hijas se vayan solas, es otro mundo", admitió el artista.

"Igual lo quiero y lo extraño todos los días, y lo que más lamento y me cuesta entender es que no está más", aseguró antes de agregar: “Me hubiera encantado disfrutar muchas cosas más, las que estoy viviendo ahora, por ejemplo. Todos los días se suma algo nuevo. Lo que más me duele es que no pudo conocer a todas mis hijas, me hubiera gustado que fuera al cumple de 15 de Sol. Yo creo que eso es parte de ese clic que te hace la vida, que no esté tu viejo es algo que no vas a poder entender nunca. La vida misma”, cerró.