El polémico motivo del enojo de Sabrina Rojas con Luciano Castro

La ex pareja del actor no dudó en atacarlo desde sus redes sociales generando un gran interrogante que se resolvió hace apenas unas horas.

Según Peñoñori, la discordia se intensificó durante el cumpleaños de su hijo Fausto. A pesar de la logística complicada de estar en ciudades diferentes, Rojas llevó a los niños hasta Mar del Plata, donde Luciano Castro ya tenía planes con amigos. La situación se volvió aún más tensa cuando, según la panelista, Castro no canceló sus planes y optó por continuar con un asado junto a sus amigos surfers.

Las tensiones en la relación de la ex pareja son evidentes, especialmente en lo que respecta a la coordinación y compromiso en la crianza de sus hijos. Rojas esperaba que el día libre de teatro, el lunes, fuera dedicado a pasar tiempo con los niños, pero Castro decidió mantener sus planes, lo que irritó a la actriz.

El enojo de Sabrina Rojas contra Luciano Castro

La respuesta de Maite Peñoñori ante la situación fue clara: "Hacía como veinte días que no veía a los chicos, y las fiestas no las había pasado con ellos". La situación se complica aún más cuando se revela que Rojas se irritó por haber llevado a los niños hasta Mar del Plata y que Castro no cancelara sus planes.

Sabrina ROjas 2.jpg La foto del festejo del cumpleaños del hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro

La modelo mostró su descontento en Instagram, compartiendo una Music Session de Shakira y Bizarrap con un fragmento en donde la cantante se burlaba de la inteligencia de su ex pareja, en comparación con su entrenamiento física. La situación evidencia tensiones en la relación de la ex pareja, especialmente en cuanto a la coordinación y compromiso en la crianza de los hijos. La incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro se intensifica, mientras las tensiones familiares salen a la luz.